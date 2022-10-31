حتى لا تقع فريسة.. نصائح لتميز بين العسل الطبيعي والمغشوش (تعرف عليهم)

قال أحمد الخازم، المشرف على “أبحاث النحل بجامعة الملك سعود”، أن 40% من العسل الموجود في أسواق العالم مغشوش.

وأضاف البروفيسور أحمد الخازم في تصريحات لبرنامج ياهلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أنه من الصعب التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش إلا عن طريق تحليل المختبر.

ونصح المواطنين بعدم شراء العسل مجهول الهوية، ومطابق لهيئة الغذاء والدواء وعليه المعلومات الكاملة.

وأشار الدكتور أحمد الخازم، أن انتاج المملكة من عسل النحل 5 آلاف طن سنوياً، ونستورد 24 ألف طن، وفقا لوزارة البيئة والمياه والزراعة.