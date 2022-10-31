أبرز الموادمنوعات

حتى لا تقع فريسة.. نصائح لتميز بين العسل الطبيعي والمغشوش (تعرف عليهم)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 31 أكتوبر 2022 - 11:54 مساءً

قال أحمد الخازم، المشرف على “أبحاث النحل بجامعة الملك سعود”، أن 40% من العسل الموجود في أسواق العالم مغشوش.

وأضاف البروفيسور أحمد الخازم في تصريحات لبرنامج ياهلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أنه من الصعب التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش إلا عن طريق تحليل المختبر.

ونصح المواطنين بعدم شراء العسل مجهول الهوية، ومطابق لهيئة الغذاء والدواء وعليه المعلومات الكاملة.

وأشار الدكتور أحمد الخازم، أن انتاج المملكة من عسل النحل 5 آلاف طن سنوياً، ونستورد 24 ألف طن، وفقا لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

 

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 31 أكتوبر 2022 - 11:54 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى