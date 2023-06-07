حجازي وحامد يغيبان عن قائمة مصر

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غاب أحمد حجازي وطارق حامد ثنائي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن تشكيلة منتخب مصر التي استدعاها البرتغالي روي فيتوريا المدرب، استعداداً لمواجهتي غينيا في مدينة مراكش المغربية، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقرّرة في ساحل العاج مطلع 2024، وجنوب السودان ودياً في القاهرة.

وفضَّل فيتوريا إراحة حجازي قائد ومدافع بطل روشن السعودي، بعد موسم شاق، فيما يغيب حامد بسبب الإصابة، وهو السبب ذاته الذي حرم الثنائي أحمد حسن “كوكا” (الانيا سبور التركي) وإمام عاشور (ميدتيلاند الدنماركي) من الحضور مع الفراعنة وفقا لـ “الرياضية”.

ويستمر غياب محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي لعدم تعافيه من إصابة في ركبته اليمنى، خضع على إثرها لعملية جراحية أواخر يناير الماضي.

وشهدت القائمة التي يتصدرها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، ضم عدد من اللاعبين للمرة الأولى، وهم محمود مرعي وغنام محمد ومحمد رضا “بوبو” ثلاثي فيوتشر، وأحمد رمضان “بيكهام” مدافع سيراميكا ومحمد هلال صانع ألعاب البنك الأهلي، كما شهدت عودة حسين الشحات لاعب الأهلي بعد غياب طويل وذلك عقب تألقه مع الأهلي محلياً وإفريقياً.

ويتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بفارق المواجهة المباشرة أمام غينيا (فازت مصر 1-0 في الجولة الأولى) وبفارق 6 نقاط أمام إثيوبيا ضيفتها في الجولة السادسة الأخيرة.

وتحتاج مصر إلى التعادل فقط لبلوغ النهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراتها الأخيرة ضد إثيوبيا، والأمر ذاته بالنسبة إلى غينيا التي تحل ضيفة على مالاوي في الجولة الاخيرة.



وتلتقي مصر مع غينيا، الأربعاء المقبل، أي بعد 3 أيام على مباراة الأهلي مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما خلف غضب المدير الفني للمنتخب المصري.