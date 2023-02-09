حجب موقع تويتر في تركيا بعد يومين من الزلزالين

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جرى حجب الوصول إلى موقع تويتر في تركيا، فيما تدافعت فرق الإنقاذ لمواجهة آثار الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد أمس الأول الاثنين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت منظمة “نت بلوكس” المعنية بمراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت أن القيود على موقع التواصل الاجتماعي بدأت بعد ظهر اليوم، وقد لجأ السكان إلى خوادم إنترنت وسيطة.

ولقي أكثر من 11700 شخص حتفهم إثر الزلزالين المدمرين، اللذين ضربا جنوب شرقي تركيا وسوريا.

ولا يزال آلاف الأشخاص محاصرين تحت المباني المنهارة.

واستخدم العديد من الأتراك تويتر في أعقاب الكارثة لحشد المساعدات ومشاركة لقطات مصورة وصور توضح حجم الدمار.

ولم ترد شركة تويتر على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب تعليقا على الأمر.

ودعا زعيم حزب المعارضة التركي الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو المواطنين على البدء في استخدام الخوادم الوسيطة، المعروفة باسم الشبكة الإلكترونية الخاصة “في بي إن”، ليبقوا متصلين بتويتر. واتهم الحكومة بحظر الوصول إلى الموقع.