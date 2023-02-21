حجب 22 موقعاً إلكترونياً تنتحل صفة وزارة التجارة بغرض الاحتيال

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أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، حجب 22 موقعاً إلكترونياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تزعم ممارسة صفة الوزارة ومهامها؛ بغرض النصب والاحتيال.

وأوضح الحسين، خلال مشاركته بإحدى الجلسات الحوارية في ثاني أيام منتدى الإعلام السعودي، أنه تم حجب هذه المواقع الإلكترونية، بعد رصد حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لها.

وحذّر متحدث “التجارة” من الوقوع في فخ محاولات النصب والاحتيال، مشيراً إلى أن الرصد الفوري للشائعات ومواجهتها بنفس أسلوبها وأدواتها، يعد السبيل الأمثل لمنع انتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي.