حجم الاستثمار في مصانع عسير يصل إلى أكثر من 20 مليار ريال

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قفز حجم الاستثمار في قطاع المصانع بمنطقة عسير ليصل إلى أكثر من 20 مليار ريال خلال شهر مايو 2023 حسب بيانات إحصائية حديثة نشرتها اليوم الغرفة التجارية الصناعية بأبها.

وأشار التقرير الإحصائي إلى أن عدد المصانع القائمة حالياً في مختلف القطاعات بمنطقة عسير وصل إلى 390 مصنعاً تمثل ما نسبته 3.9 % على مستوى المملكة تضم (20603) عمال، منها 99 مصنعاً جديداً تم تشغليها في شهر مايو الماضي استحوذت المنشآت الصغيرة على ٨٨.٨٩٪ ثم المنشآت المتوسطة بنسبة 10 % ولم تحقق المنشآت متناهية الصغر سوى نسبة 1 %.

وتصدرت صناعة المواد الغذائية أعداد المصانع الجديدة المشغلة بـ”16″ ترخيصاً تلتها صناعة الأثاث بـ”10″ تراخيص ثم “9” تراخيص لمنتجات المعادن و” 8 ” تراخيص لمنتجات المطاط . وجاءت المصانع الوطنية في المقدمة بنسبة 74 % تلتها الأجنبية بنسبة 15 % ثم منشآت ذات استثمار مشترك بنسبة 11 %.

وبحسب دراسة الخريطة الاستثمارية لمنطقة عسير حتى عام 2030 م التي أعدتها غرفة أبها فإن منطقة عسير مؤهلة لتكون منطقة صناعية جاذبة للاستثمار حيث تتميز بوجود المدينة الصناعية ذات المساحة الشاسعة والبالغة 2.7 مليون م2، وما يقدمه هذا الموقع من حوافز للصناعات، إضافة إلى وجود معادن فلزية ولافلزية كمواد خام تساعد على قيام صناعات تعدينية ناجحة، و تنوع الأنشطة الصناعية ومنها التصنيع الزراعي، حيث يتوافر العديد من العوامل المشجعة لقيام الصناعات الزراعية على المواد الخام الزراعية المتوفرة إضافة إلى توفر البنية التحتية الصناعية التي تسهل عملية قيام الصناعات ووجود سوق لتسويقها بسبب زيادة الطلب عليها نتيجة النمو السكاني ونمو عدد الزائرين والسواح سنوياً.

وخلصت الدراسة الميدانية للخريطة الاستثمارية إلى أن أهم الفرص الاستثمارية التي تحتاجها المنطقة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي التركيز على صناعة الملابس والمنسوجات بنسبة 61% تلتها في المرتبة الثانية صناعة التمور وبنسبة 57 % بينما جاءت الصناعات التعدينية بالمرتبة الثالثة وبنسبة 56% وتفاوتت نسب باقي الصناعات ما بين 31 % الى 52 %.