“حدائق مكة المكرمة” تستقبل الزوار مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

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تستعد مكة المكرمة لاستقبال الساكنين والقاصدين من المواطنين والمقيمين وكافة شرائح المجتمع، عبر عدد من المتنزهات والحدائق والتي يقف على طليعتها حديقة الأراك بمكة المكرمة.

وتحرص الأمانة على تحقيق تطلعات رؤية 2030 بتنفيذ كل ما يسهم في راحة ورفاهية المواطنين , والزائرين في مختلف المشاريع التي تنفذها الأمانة، ومنها: مشاريع الحدائق والملاعب والساحات العامة؛ لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية، إضافة إلى كونها تشكل متنفساً لأهالي وسكان العاصمة المقدسة.

وتعد حديقة الأراك واحدة من أكبر الحدائق العامة في مكة المكرمة، حيث تقدر مساحتها الإجمالية بما يقارب (123.650) متراً مربعاً، وتحتل موقعاً مميزاً في مدينة مكة المكرمة؛ بمحاذاة طريق الطائف الهدا السريع.

وقد صممت الحديقة وفق أحدث الطرز الفنية والهندسية، وتحتضن العديد من الساحات الرئيسة والمتنزهات للعائلات والشباب، ومرافق خدمية متكاملة، ودورات للمياه، ونوافير جمالية، وجلسات مظللة للعائلات التي روعي فيها أن تكون مكاناً للترفيه التفاعلي في كل أوقات اليوم مع الأخذ في الحسبان كافة احتياجات الأسر.

وتحتوي الحديقة على العديد من المرافق الحديثة كطرق ممارسة المشي، إضافة إلى ألعاب الأطفال التي تناسب مختلف الأعمار، وملعباً لكرة القدم، وتحتوي أيضاً على (65) نخلة، وأكثر من (500) شجرة وشجيرة و(41.000) متر مربع من النجيلة الزراعية، و(108) من ألعاب الأطفال ذات الأشكال والاستخدامات المتعددة, وطريق مشاة بطول (1200) متر طولي، وعرض(20) متراً، ونماذج متنوعة من ألعاب اللياقة، وممرات تبلغ مساحتها (8000) متر مربع، و(400) عامود إنارة تجميلية تعمل بالطاقة الشمسية، و(98) كرسياً، إضافة إلى (9) نوافير ذات أشكال جمالية فريدة، ونجيل صناعي بمساحة (5800) متر مربع، ومظلات (4513)م2، وبردورات أرصفة (9500) متر طولي، وبردورات زراعية (500) متر طولي، وإنترلوك (28.000) متر مربع، وخرسانة مطبوعة (1200) متر مسطح، و (800) حاجز للسيارات، و(60) سلة للنفايات.