حدائق ومتنزهات محافظة طريف تشهد إقبالًا من الزوار تزامنا مع إجازة الصيف

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تشهد المتنزهات والحدائق في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية إقبالًا من المواطنين والمقيمين خلال إجازة فصل الصيف لهذا العام لقضاء أوقات ممتعة، مع أسرهم وعائلاتهم.

‏‎ويقصد المواطنون والمقيمون هذه المتنزهات والحدائق لقضاء أوقات عائلية سعيدة، وممارسة رياضية المشي مع اعتدال الأجواء .

‏‎وكثفت أمانة المنطقة ممثلة ببلدية محافظة طريف جهودها الميدانية لتهيئة أكثر من 15 حديقة ومتنزه قبل بدء الإجازة الصيفية ، وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين من خلال صيانة المرافق العامة المتمثلة بصيانة ألعاب الأطفال، وصيانة دورات المياه ونحوها، وزودت هذه الحدائق بوسائل ترفيه وألعاب منوعة تناسب جميع الأعمار.