حدائق ومتنزهات محافظة طريف تشهد إقبالًا من الزوار تزامنا مع إجازة الصيف

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تشهد المتنزهات والحدائق في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية إقبالًا من المواطنين والمقيمين خلال إجازة فصل الصيف لهذا العام لقضاء أوقات ممتعة، مع أسرهم وعائلاتهم.
ويقصد المواطنون والمقيمون هذه المتنزهات والحدائق لقضاء أوقات عائلية سعيدة، وممارسة رياضية المشي مع اعتدال الأجواء .
وكثفت أمانة المنطقة ممثلة ببلدية محافظة طريف جهودها الميدانية لتهيئة أكثر من 15 حديقة ومتنزه قبل بدء الإجازة الصيفية ، وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين من خلال صيانة المرافق العامة المتمثلة بصيانة ألعاب الأطفال، وصيانة دورات المياه ونحوها، وزودت هذه الحدائق بوسائل ترفيه وألعاب منوعة تناسب جميع الأعمار.