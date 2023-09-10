“حداد” وتنكيس أعلام بـ”المغرب”.. والقتلى 2012

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تصاعدت أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، مساء الجمعة، إلى 2012 قتيلاً، و2059 جرحى، بينهم 1220 في حالة حرجة، فيما أكدت مصادر مغربية أن الزلزال تسبب بأضرار لأكثر من 300 ألف شخص في مراكش.

وبحسب التلفزيون المغربي، فإن العاهل المغربي الملك محمد السادس، رفقة ولي العهد، أدار اجتماعاً طارئاً على خلفية الزلزال، وأمر قوات الجيش بالنزول للمشاركة في أعمال الاغاثة، بما في ذلك طائرات تابعة للقوات المسلحة المغربية، للمساهمة في عمليات نقل المصابين والجرحى.

وبينما أعلن الديوان الملكي المغربي، الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حداداً على أرواح ضحايا الزلزال، أكد تكفل الدولة بجميع من باتوا بلا مأوى.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد أسفرت أيضًا عن انهيار عدد من البنايات، وأشارت إلى أن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية، تواصل تسخيرها جميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.

في السياق نفسه، انطلقت عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال، الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، مباشرة بعد وقوع هذه الهزة التي شعرت بها العديد من مدن المملكة.

وتمت تعبئة 7 شاحنات محملة بالأغطية وأسرّة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة.

وهذا الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في المغرب منذ الهزة الأرضية التي ضربت شمال البلاد في 2004، وأودت بحياة أكثر من 600 شخص.