حددت المسافات الآمنة وتحويل حركة المرور.. ضوابط استخدام الحواجز الخرسانية في الطرق

المناطق-متابعات

ركز دليل استخدام الحواجز المؤقتة في مناطق العمل، الذي طرحته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر “منصة استطلاع”، لأخذ آراء العموم حوله، على توحيد الإجراءات والعمليات والمواصفات والمتطلبات الخاصة بالحواجز الخرسانية بهدف الحد من مظاهر التشوه البصري التي تتسبب فيه.

ويشمل نطاق الدليل كافة مناطق العمل بالطرق الحضرية التابعة للقطاع البلدي؛ وذلك لرفع عوامل السلامة والحد من مظاهر التشوه البصري.

الأعمال الثابتة

وحدد الدليل الأعمال الثابتة طويلة المدى بتلك التي تتطلب إشغال الطريق أو جزء منه لمدة تزيد على 72 ساعة، بينما متوسطة المدى تحتاج لمدة تزيد على 8 ساعات وتقل عن 72 ساعة، فيما حدد قصيرة المدة بأنها لا تزيد على 8 ساعات.

وطالب الدليل بضرورة مراعاة عدة جوانب في أعمال التفتيش والصيانة، من بينها تضمين موقع إنزال وصعود العمالة في خطة تحويل المرور، والعمل على جانب واحد من الطريق فقط، وعدم السماح للعمال بعبور الطريق.

أعمال الطوارئ

وأكد الدليل ضرورة الاستجابة السريعة لطوارئ الخدمات، مثل حادِث انفجَار ماسورة، وطوارئ الحوادث، إضافة إلى إعطاء التوجيه لحركة المرور الأخرى التي تقترب من مكان الحادث، وحماية مسرح الحادث حتى يحين الوقت الذي تتولى فيه الإدارة العامة للمرور بالمنطقة أو نجم زمام الأمور، مع المساعدة في إدارة الازدحام المرتبط بالحادث.

استخدام الحواجز

وأشار الدليل إلى أنه في حال زيادة عمق الحفر عن “60 سم” يتم استخدام الحواجز الخرسانية كبديل، بينما في حال عدم زيادة عمق الحفريات عن 30 سم يمكن استخدام الحواجز البلاستيكية المملوءة بالماء أو الرمل كبديل.

وطالب بتزويد الشاحنات التي تزن نحو 10 أطنان وتعمل في الطريق بواقي صدمات ليتحمل صدمات المركبات التي يصل وزنها إلى 2 طن على سرعة الطريق، على أن يتم وضع الشاحنات ببعد يتراوح نحو 3 أمتار قبل موقع الأعمال في اتجاه حركة المركبات.

أما إذا كانت منطقة العمل تقع خارج النطاق العمراني وخارج منطقة الأمان، فيمكن عدم استخدام الحواجز بعد موافقة واعتماد الإدارة العامة للمرور وإدارة السلامة المرورية بالأمانة أو البلدية المعنية.

المسافة الآمنة

وتم تحديد المسافة الآمنة حسب سرعة الطريق المتاخم لمنطقة العمل بحيث تكون 9 أمتار إذا كانت سرعة الطريق أكبر من 100 كلم في الساعة، و6.1 إذا كانت بين 70-90 كلم، و4.6 إذا كانت السرعة 60 كلم، بينما إذا كانت السرعة أقل من 55 كلم تكون المسافة الآمنة 3 أمتار.

خطة التحويل

ووفق الدليل تقوم الجهة الخدمية بتكليف المقاول بإعداد خطة تحويل حركة المرور بما يتناسب مع نوع الأعمال المطلوبة ومدة الإشغال ومكوناتها ، مع مراجعة إدارة السلامة المرورية بالخطة المعتمدة من قبل المرور خلال مدة عمل أقصاها 3 أيام عمل، وتحديد الملاحظات إن وُجدت، ومن ثم تحديد موقع التحويلة على نظم المعلومات الجغرافية لسهولة تتبعه، مع ضرورة فحص التحويل وضمان مطابقتها للرسومات من قبل مراقب الأمانة أو البلدية.

الأعمال الطارئة

وفي حال الأعمال الطارئة لا يوجد ضرورة لإعداد خطة تحويل حركة المرور، بل يتم تنفيذها مباشرة بالموقع تحت إشراف الإدارة العامة للمرور، على أن يتم في نهاية المشروع تقديم تقرير نهائي إلى إدارة السلامة المرورية بالأمانة أو البلدية المعنية يحتوي على الدروس المستفادة وسجل المشاكل والحلول والمخاطر وخطط الاستجابة، إضافة إلى متابعة ورقابة سير التحويلة في موقع العمل من خلال إرسال مراقب في أوقات مختلفة من اليوم.

التحذير المبكر

طالب الدليل بأن تكون لافتة التحذير المبكر بحسب سرعة الطريق على أن تتألف من مجموعة من اللافتات المرورية التحذيرية المتتابعة لتوصيل معلومات لتحذير السائق بوجود منطقة عمل تسببت في تغيير بيئة الطريق، إلى جانب إغلاق منطقة تنفيذ الأعمال وتأمينها بشكل كامل لضمان سلامة المركبات والعمال، ويتم غالباً ذلك بالحواجز المرورية اللازمة طبقاً لنوع الأعمال، مع اشتمالها على لافتات لإعلام قائدي المركبات بسرعة الطريق، على أن يتم ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺎرات اﻟﻤﺮور ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ.

نهاية الأعمال

أما منطقة نهاية الاعمال فقد ألزم الدليل باستخدامها لإعادة مستخدمي الطريق إلى مسارهم الطبيعي، على أن تمتد من نهاية منطقة الأعمال حتى آخر جهاز للتحكم المروري المؤقت مثل علامة “نهاية أعمال الطريق” أو السرعة المحددة أو غيرها من اللافتات التي بالإمكان استخدامها لإخبار مستخدمي الطريق أن بإمكانهم متابعة العمليات الطبيعية.

إنارة مناطق العمل

طالب الدليل بتوفير الإنارة الليلية في مناطق العمل، حيث حدد الأضواء الكاشفة في مواقع الحفر العميق، وعند ضعف إضاءة الطريق لتوضيح بعض العناصر والمعدات المتحركة

أما الإشارات التشغيلية المتقطعة فستكون لكل أنواع الأعمال وتوضع كل مسافة 4 أمتار في منطقة العمل الصغيرة والمنحنيات، وكل 18 مترا في مناطق العمل المستقيمة، وتصل إلى 8 أمتار في المنطقة الانتقالية.

وتستعمل المصابيح الكهربية ثابتة التوهج في مناطق العمل طويلة المدى، بينما الأسهم المضيئة يتم تثبيتها عند نقطة تقاطع المنطقة الانتقالية مع نهاية الحارة المرورية.

اللافتات المؤقتة

وفق اللائحة يجب على المقاول إعداد لافتة تعريفية في بداية موقع الأعمال تتضمن اسم المشروع، اسم المقاول والجهة المالكة، تاريخ بداية ونهاية الأعمال والمدة الزمنية، مع وجوب تغطية اللافتات المرورية الدائمة المتعارضة مع حركة المرور بالتحويلة بالطريقة المناسبة لمنع تشتيت انتباه السائقين.

وأشارت اللائحة إلى أنه عند خفض سرعة الطريق داخل منطقة العمل يتم تثبيت لافتة تخفيض السرعة بالسرعة الجديدة على بعد 250 مترا، ويتم تخفيض السرعة بمعدل 20 كلم في الساعة؛ بمعنى أنه في حال وجود سرعة 100 كيلومتر في الساعة يرجئ تخفيضها إلى 60 كيلومترا في الساعة مع ضرورة تثبيت لافتتين، إحداهما 80 كيلو والأخرى 60 كيلومترا، والمسافة بينهما 250 مترا كحد أدنى.

أما عند إغلاق مسار للحركة فيجب تنبيه السائقين ضمن منطقة الإنذار المبكر بالحدث، بحيث تكون اللافتات عاكسة للضوء، مع تثبيت اللافتات في الاتجاهين لزيادة الانتباه، ويُستخدم اللونان الأصفر والأسود للكتابة، إلى جانب تنظيف وصيانة اللافتات المرورية بشكل دوري لتظل عاكسة وواضحة.