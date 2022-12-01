حديث ميسي وليفاندوفسكي.. البولندي يكشف كواليس جديدة لأول مرة

واحدة من أكثر الصور لفتاً للنظر في مباراة بولندا والأرجنتين جاءت مع دخول المباراة في الدقائق الأخيرة، حيث ارتكب ليفاندوفسكي خطأً على ميسي بعد مراوغته بسهولة من الأخير، عندما ذهب روبرت للاعتذار، لم ينظر الأرجنتيني إلى المهاجم البولندي.

في نهاية المباراة، بقي اللاعبان على أرض الملعب يتحادثان لبضع لحظات وعانقا بعضهما البعض وصنعوا السلام، وبالفعل في المنطقة المختلطة، سُئل ميسي عن الحادث، فقال: “أنا أحترم الجميع، داخل وخارج الملعب ولا توجد مشكلة”.

وأضاف: “لا شيء، لا شيء إنه لا يتحدث الإسبانية وقد علمت أن كل ما يحدث على أرض الملعب يبقى على أرض الملعب وكل ما يحدث في غرفة الملابس يبقى في غرفة الملابس، ولن أتخلى عن أي شيء”.

وناقش ليفاندوفسكي الأمر مع الصحافة البولندية، وقال مهاجم برشلونة “كانت معركة مثيرة، الأمر مع ليو كان مجرد لحظة غريبة، وتبادلنا بضع كلمات، لكن لا شيء مميز”.

معركة قديمة

الحقيقة هي أن ميسي وليفاندوفسكي كان لديهم بعض الخلافات في الماضي، تحدث البولنديون عن كلام ميسي بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2021، والتي اقترح فيها الأرجنتيني أن جائزة الكرة الذهبية 2020، التي لم تُمنح بسبب الوباء، يجب أن تذهب إلى ليفاندوفسكي.

قال ليفاندوفسكي، “أود أن يكون تصريحًا صادقًا من لاعب عظيم وليس كلمات فارغة، واضطر لاحقًا إلى توضيح كلماته، عند تقديم جائزة أفضل لاعب 2021 التي فاز بها ليفاندوفسكي، كان لاعب برشلونة ساخطًا أيضًا عندما علم أن ميسي لم يصوت له.

وقال: “لماذا لم يصوت ميسي لي؟ اسأله”، وغضب ميسي بعد إهدار ركلة الجزاء،ثم قام ميسي بتقييم الانتصار الذي جعل الأرجنتين يحتل المركز الأول في المجموعة وضربة الجزاء التي أضاعها .

وقال النجم الأرجنتيني: “أنا غاضب من إهدار ركلة الجزاء لكن أعتقد أن الفريق خرج أقوى بعد خطأ مني، كنا نعلم أنه بمجرد دخول الهدف الأول، سيغير المباراة، وسيكون الأمر صعبًا للغاية في دور الـ”16.

وأكمل: “يمكن لأي شخص أن يهزم أي شخص. كل شيء متكافئ للغاية، يجب أن نتدرب من أجل المباراة بأفضل طريقة كما نفعل دائمًا، يجب أن نتحلى بالهدوء ونلعب مباراة تلو الأخرى، تبدأ كأس عالم أخرى ونأمل أن نحافظ على ما فعلناه حتى الآن”.