“حديقة الملك فهد بنجران” أكبر حديقة في الشرق الأوسط

المناطق_طلال اليامي

حديقة الملك فهد في منطقة نجران المسماه (غابة سقام)، تعد من أكبر الحدائق على مستوى الشرق الاوسط ‘من حيث المساحة؛ حيث تقع في جنوب منطقة نجران على طريق الملك فهد وقريبة من قرية الأخدود الأثرية.

يتوسط الحديقة نوافير وأشجار كثيفه وزهور وبحيرات مائية ومسطحات خضراء جميلة ومنظمة ‘جعلتها الاهم على مستوى منطقة نجران والجنوب وصارت مقصد للمتنزهين من كل مكان كما تعتبر من المنتزهات السياحية المهمة والمفضلة لسكان المنطقة وتشرفت عليها أمانة منطقة نجران وتقام فيه كثير من الفعاليات الحكومية والترفيهية.

تبلغ المساحة الإجمالية لحديقة الملك فهد (4254115 م2) ويوجد علية سور مسلح بطول 10165م/ط وكذلك يحتوي علي طرق معبدة وأرصفة داخل المنتزه بمساحة 319000 م2 ويوجد به مبنى لإدارة منتزه الملك فهد ومبني لضيافة زوار الأمانة والمنطقة، ويحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 653575 م2 وأشجار وشجيرات عدد 31165 ونخيل عدد 850 و يوجد عدد 10 مباني لدورات المياه وعدد 1ملعب وعدد 1 مسرح روماني ويوجد ألعاب للأطفال والمتنزهين بعدد 59 لعبة واجهزة لياقة ويحتوي على عدد 1 نافورة، أعمدة انارة ديكوريه بعدد 637 عمود إنارة ديكوري وعدد 2 لوحة كهربائية وعدد 537 عمود انارة تابع للتشغيل والصيانة وعدد 6 لوحات كهربائية وعدد 6 محولات ، وممرات ومماشي للمتنزهين بين المسطحات بمساحة 125.914 م2 ، وعدد 195 حاوية نظافة وعدد 994 مصدات خرسانية وعدد 110 كراسي جلوس ، وفي خلال عام 2022م تم زراعة عدد 1930 شجرة وشجيرة ، وتم زراعة عدد 2100 شجرة وشجيرة خلال العامين الماضيين.