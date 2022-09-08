حذر منها علماء الاجتماع في الدول الغربية “النسوية”..حركة سياسية اشتراكية بشعة تستهدف هدم الأسرة وإشاعة الانحلال الخلقي

المناطق-الرياض

تناولت بعض وسائل الإعلام الامريكية صيحة تحذير أطلقها علماء الاجتماع في أمريكا، حول الخطر الكبير الذي تلعبه النسويات في المجتمع الأمريكي، وأكدوا في تحذيرهم أن صورة الأسرة الأمريكية باتت على حد قولهم- “كائنًا معرضًا للانقراض”.

وجاء في التحذير ارتباط الحركة النسوية الأمريكية بالفلسفة الماركسية، حيث تلعب هذه الفلسفة دوراً خطيراً في تدمير الأسرة بإقناع أعضائها بأنهم ضحايا بناء أبوي.

وتعرف النسويه أو “النسويات” كما يسميها البعض بأنها حركه ظهرت في الغرب تنادي بالمساواة بين الجنسين في جميع الحقوق اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، حتى وصلت إلى الغاء “الزواج” ومن ثم الاسرة وتشجيع الزواج من نفس الجنس “الشواذ”.

وهذا الفكر الذي بدا يظهر للعلن وسائل التواصل الاجتماعي وفي قروبات “كلوب هاوس” بات يستهدف المراهقات والسذج ومن ينجرفون وراء وهم اسمه الحقوقيات والنسويات ومما يسمون بـ”الفاشينيستا” من سلخوا دينهم وضربو بثوابتهم عرض الحائط.

ومن أبرز مطالب تلك الحركة في مجتمعنا ومما شاع بشكل كبير في الفترة الأخيرة عبر قنوات التواصل هو المطالبة بإسقاط الولاية وهو ما يعني باختصار التحرر الجنسي والتمرد على عادات المجتمع وعقوق الوالدين وحرية الإلحاد ونبذ الدين والانحلال عن أحكام الشرع والنتيجة هي تفكك الأسرة وذهاب الحاضنة الاجتماعية وفساد المجتمع والثورة على الوطن.

ومن تأمل في سلوك النسويات وارتفاع الأصوات وكثرة الدعوات في مجتمعنا علم أن هناك أجندة خفية تشجع هذا التيار من قوى غربية وأبواق مأجورة وكثير من الأسماء السعودية المستعارة هي شخصيات وهمية تدار من الخارج وهدفهم الرئيس إسقاط الدين والوطن.

ويعد الفكر النسوي من أشد الأسلحة فتكاً حيث يستعمله الغرب للقضاء على لحمة المجتمعات الإسلامية وإشاعة الفوضى والانحلال الخلقي تحت شعار حقوق المرأة ونبذ العنف.

ومن الشواهد على دعم الإعلام الغربي للنسويات الثائرات على أنظمة الدولة أو ما يسمى زائرات السفارات حيث يحرص الغرب على رعاية النسويات ودعمهن في الوقت الذي لا تجد السعوديات المتفوقات حفاوة وتعظيم من قبل الغرب في مستوى الفريق الأول لأنهن لم يخرجن عن الولاء للوطن والدين.

ومن أبشع أساليب النسويات لعن الرجال وتشويه صورتهم في أذهان المراهقات وتحطيم القدوة في حياتهن وتخوين أولياء الأمور عن طريق سرد قصص التعنيف وإبراز التناقضات وتوجيه الإشارات السلبية لعلماء الدين مع لمحات من الاستهزاء بالنصوص الدينية حتى تتكون حالة التمرد لدى الفتاة وتتشكل شخصيتها المنحرفة.

كما أن الحركة النسوية قائمة على الفكر الليبرالي وهو الحرية المطلقة للمرأة في جميع الممارسات ومساواتها مع الرجل في كل الحقوق وهذه الفكرة تناقض مبدأ العبودية لله، وتناهض المبادئ الإسلامية التي أنزلها الله في كتابه وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من التفريق بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية والتمييز بين الجنسين في الخصائص فكل جنس له حقوق تلائم طبيعته ووظائفه.