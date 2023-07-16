حرارة المياه بفلوريدا تهدد الشعاب المرجانية

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أسفر ارتفاع درجة حرارة المياه بولاية فلوريدا الأمريكية عن ظهور تهديدات للشعاب المرجانية بعد تحول لونها إلى اللون الأبيض بسبب خروج الطحالب الملونة منها.

وأعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن درجات حرارة مياه فلوريدا بلغت نحو 35 درجة مئوية، وهي زيادة ملحوظة عن درجات حرارة الماء العادية في هذا الوقت من العام.

وتعاني الولايات المتحدة وأستراليا وعدة دول أوروبية ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي نتج عنه العديد من الحرائق وحالات الإغماء بين السكان.