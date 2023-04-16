حرب السودان.. 56 قتيلاً مدنياً.. وفيات بالعشرات بين العسكريين

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تصاعدت أصوات الانفجارات ودوي إطلاق النار في محيط قيادة الجيش بالخرطوم، ومواقع أخرى من العاصمة السودانية، اليوم (الأحد)، وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الإعلانات حول السيطرة على عدد من الموقع الإستراتيجية.

ودوت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وطوق الجيش السوداني قاعدة مروى العسكرية. وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان أن ساعة النصر اقتربت، مبشرة الشعب السوداني بأخبار سارة قريبا، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.

وبدأت معاناة المدنيين تتكشف تدريجيا، وسط حديث عن عالقين في المدارس بسبب الاشتباكات وانقطاع للمياه والتيار الكهربائي في عدد من أحياء الخرطوم.