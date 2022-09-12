حرب تصريحات.. طليقة أحمد الفيشاوي ترفض اعتذار الداعية مظهر شاهين

مازالت تداعيات حرب التصريحات مستمرة بين الداعية المصري مظهر شاهين، ندى كامل طليقة أحمد الفيشاوي.

وتقدم الداعية مظهر شاهين، باعتذار لندى كامل مجاولًا حل الأزمة، وبرر كلامه إنه كان على بنية توضيح “راي شرعي”، حول قضية المساكنة،إلا أنه فوجئ برفض سيدة الأعمال لمبادرته.

وقالت ندى كامل، بمداخلة في برنامج تلفزيوني عبر شاشة MBC، إنها ترفض المساكنة وتؤيد الزواج وتشجعه، دون الإخلال به، مشيرة إلى أنها تلقت هجومًا واضحًا من مظهر شاهين في طياته تهكم شخصي.

وتابعت: أنه لا يحق لشاهبن التعليق على شكلها وملامحها بأسلوب غير لائق، مؤكدة أنها ترفض تمامًا مبادرة اعتذراه، بسبب تعرضها للتنمر من خلاله.

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