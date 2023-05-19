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حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مايو 2023 - 6:54 مساءً

المناطق ـ واس

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مايو 2023 - 6:54 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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