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حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 255 كجم من نبات القات المخدر

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 25 يوليو 2023 - 3:05 مساءً

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (255) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، موكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 25 يوليو 2023 - 3:05 مساءً
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