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حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 280 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 22 يوليو 2023 - 3:43 مساءً

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

 

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 22 يوليو 2023 - 3:43 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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