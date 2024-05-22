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حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 36600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

22 مايو 2024 - 9:29 مساءً

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (36600) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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22 مايو 2024 - 9:29 مساءً
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