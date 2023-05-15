أبرز الموادمنطقة جازان

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 مايو 2023 - 1:08 مساءً

المناطق_جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 15 مايو 2023 - 1:08 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى