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حرس الحدود بجازان يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما نبات القات المخدر

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 يوليو 2023 - 5:21 مساءً

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 يوليو 2023 - 5:21 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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