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حرس الحدود بجازان يقبض على 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود لتهريبهم 225 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 27 يوليو 2023 - 2:44 مساءً

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (14) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (225) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 27 يوليو 2023 - 2:44 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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