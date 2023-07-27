أبرز الموادمنطقة جازان

حرس الحدود بجازان يقبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 45 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 27 يوليو 2023 - 1:26 مساءً

المناطق_جازان

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (45) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 27 يوليو 2023 - 1:26 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى