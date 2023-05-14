حرس الحدود بعسير يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما نبات القات المخدر

المناطق_واس

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.