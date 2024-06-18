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حرس الحدود بعسير يقبض على (15) مخالفاً لنظام أمن الحدود لتهريبهم (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر

18 يونيو 2024 - 11:03 مساءً

المناطق_عسير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (15) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية؛ لتهريبهم (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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18 يونيو 2024 - 11:03 مساءً
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