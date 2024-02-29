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حرس الحدود بعسير يقبض على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 180 كلجم من نبات القات المخدر

29 فبراير 2024 - 12:48 مساءً

المناطق_عسير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (180) كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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29 فبراير 2024 - 12:48 مساءً
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