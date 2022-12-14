حرس الحدود يحبط تهريب 52.4 طن قات و807 كجم حشيش وأكثر من نصف مليون قرص مخدر

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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والحدود الشمالية، أحبطت محاولات تهريب (52.4) طن من القات المخدر و(807) كيلوجرامات من مادة من الحشيش المخدر و(475,166) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(145,597) قرصًا من مادة الإمفيتامين مخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم (421) متهمًا، منهم (39) مواطنًا، و(382) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (342) من الجنسية اليمنية، و(38) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية العراقية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.