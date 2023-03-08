حرس الحدود يحبط محاولات تهريب أكثر من 52 طنًا من القات المخدر وأكثر من 1.5 طن من مادة الحشيش المخدر

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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والجوف، أحبطت محاولات تهريب (52) طنًا و(371) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر وطن و(650) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(352,325) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، خلال الفترة من 21 / 7 / 1444 هـ حتى 13 / 8 / 1444 هـ، وقبضت على مهربيها، وعددهم (406) متهمين، منهم (44) مواطنًا، و(362) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (282) من الجنسية اليمنية، و(69) من الجنسية الإثيوبية و(6) من الجنسية الصومالية و(3) من الجنسية الأردنية و(2) من الجنسيتين السودانية والسورية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.