حرس الحدود يشارك بعروض برية وبحرية في اليوم الوطني الـ (93) للمملكة بمنطقة مكة المكرمة

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شاركت وزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، وأكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، ضمن احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ(93)، بعزف الفرقة الموسيقية لعدد من المقاطع الوطنية، ومسيرة برية لآليات حرس الحدود على امتداد الواجهة البحرية بمحافظة جدة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.

واستعرض حرس الحدود، السفن والزوارق والحوامات متعددة المهام والأحجام في المسيرة البحرية، التي انطلقت من جنوب الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بجدة والاتجاه شمالًا، وعروض الفلاي بورد، وقوارب التجديف.