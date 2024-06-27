“حرس الحدود” يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة الرياض

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تشارك المديرية العامة لحرس الحدود ضمن معرض وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، المقام في مجمع النخيل مول بمدينة الرياض خلال الفترة (26 – 30 يونيو 2024)، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف الـ (26) من يونيو كل عام، تحت شعار “الاستثمار في الوقاية”.

ويستعرض حرس الحدود في معرض وزارة الداخلية، التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات إلى داخل المملكة، وجهود المديرية في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات من خلال أدواره التوعوية بالآثار المترتبة على تعاطيها وسبل الوقاية منها، ومواجهة أخطارها.

يذكر أن المعرض، يهدف إلى بث العديد من الرسائل التوعوية التثقيفية لأضرار المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، وتعزيز دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن عمليات التهريب والترويج من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) بعدة لغات، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، بمشاركة قطاعات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والأمن العام ممثلاً في شرطة منطقة الرياض والإدارة العامة لدوريات الأمن، والمديرية العامة لحرس الحدود، والإدارة العامة للمجاهدين، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.