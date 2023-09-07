حرس الحدود يشارك في مؤتمر “استدامة الصناعة البحرية”

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شاركت المديرية العامة لحرس الحدود في مؤتمر “استدامة الصناعة البحرية”،الذي نظَّمَته الهيئة العامة للنقل في محافظة جدة خلال المدة من 4 – 6 سبتمبر الجاري،بورقة علمية حول “جهود المملكة في مجال البحث والإنقاذ والسلامة البحرية،وتعزيز الأمن البحري من خلال تفعيل مدونة سلوك جيبوتي وتعديلات جدة”،قدَّمها اللواء البحري ناجي بن منصور الجهني.

واستعرض حرس الحدود جهودَ المملكة في مجال الوعي بالأمن البحري، والإبحار نحو الأمن البحري المستدام في البحر الأحمر،والأساس القانوني لعمليات الأمن البحري،وتعزيز الأمن البحري،إلى جانب المشاركة بجناح عن أهم التجهيزات والوسائط البحرية الحديثة.