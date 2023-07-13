حرس الحدود يقيم معرضًا للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في تبوك

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أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، معرضًا للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ، ويستمر حتى 17 يوليو 2023م، وذلك في مجمع تبوك بارك بمنطقة تبوك.

ويستعرض المعرض، جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة وطن بلا مخالف، والحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، إضافة لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وعرض التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لمحاولات مخالفي أمن الحدود في عبور الحدود إلى داخل المملكة، وتوضيح العقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.