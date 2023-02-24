حرفيون ينقلون لمرتادي ليوان المدينة المنورة تجاربهم في الصناعات والحرف اليدوية

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نقل حرفيون مهرة يمارسون صنع العديد من المنتجات والمصنوعات اليدوية, زائري موقع فعالية “الليوان” بالمدينة المنورة إلى مشاهد من الحياة المجتمعية التي كانت سائدة خلال زمن تأسيس الدولة السعودية, وبداية مراحل انتشار تلك المهن التي تناقلها الأجيال وازدهرت طيلة العقود الماضية.

ورصدت “واس” شغف زوار الفعالية التي تنظمها وزارة الثقافة لمعرفة تفاصيل المهن وسؤالهم عن مكونات الأزياء القديمة وكيفية توظيف عناصر الأزياء النسائية التقليدية لتظهر بأشكال والوان زاهية، وطرق صناعة الخصف, وحياكة السدو, ونسجّ الصوف الذي تصنع منه المفارش والسجّاد التي كانت مهن العديد من أفراد المجتمع وربّات البيوت قديماً.

وبرع الصنّاع في نقل تجاربهم ومهاراتهم في التعريف بالحرف اليدوية التي شكّلت اللبنة الأولى لتطوّر العديد من الصناعات والمهن الحالية.