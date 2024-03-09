حركة شرائية تشهدها أسواق الأحساء مع قرب شهر رمضان

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سجلت أسواق النفع العام والمراكز التجارية في محافظة الأحساء حركة شرائية واسعة وإقبالاً من المواطنين والمقيمين على السلع والمواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

رصدت “واس” هذه الحركة النشطة مع إطلالة الشهر الكريم وتسابق التجار على توفير المواد الغذائية خصوصاً السلع الرمضانية والمنتجات الأساسية والاستهلاكية والفواكه والخضار في محالهم التجارية وتقديم العروض الرمضانية المختلفة للمستهلكين.

والتقت بعدد من المتسوقين الذين أكدوا على وفرة السلع الغذائية المتنوعة، خصوصاً الأصناف التي تدخل في أطباقهم ووجباتهم الرمضانية الشعبية، والمشهورة بين أهالي الأحساء، إضافةً إلى وفرة الطحين والمخبوزات والألبان ومنتجاتها، مشيدين بمتابعة الجهات المعنية ومراقبتها للأسواق للتأكد من المنتجات المعروضة للمحافظة على سلامة الغذاء وصحة المتسوقين.

وأشاروا إلى توفر العروض الرمضانية في مختلف الأسواق والمتاجر والتي يتبناها التجار للترويج والتسويق لمنتجاتهم الغذائية والاستهلاكية والملتزمات الرمضانية لكسب أكبر عدد من المتسوقين من المواطنين والمقيمين.