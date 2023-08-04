حركة شرائية كثيفة لمحال بيع المستلزمات البحرية بمحافظة حقل

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تُسهم شواطئ محافظة حقل الممتدة على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة لمسافة تصل إلى 700 كيلو متر في زيادة النشاط الاقتصادي والسياحي بالمحافظة ، لما تستأثر به من تنوع طبيعي ومقومات جاذبة للكثير من هواة وممارسي الرياضات البحرية كالسباحة والصيد.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية ” واس ” الإقبال الكثيف على متاجر بيع المستلزمات والمعدات الخاصة بالسباحة والصيد.

وأكد أحد ملاك المتاجر المتخصصة ببيع المستلزمات البحرية زيادة الحركة الشرائية مع حلول العطلة الصيفية على العديد من الأدوات والمستلزمات البحرية كالنظارات ،والزعانف ،وسُترات النجاة ، والقبعات الواقية من الشمس ،والملابس الرياضية ، التي تساعد على اكتساب مهارات السباحة ،إلى جانب إضفائها المتعة ،وزيادة الطلب كذلك على أدوات الصيد كالصنارة ، وخيوط الصيد.