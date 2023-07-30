“حرك عالمك” تشهد تفاعلاً بين أفراد المجتمع

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شهدت الحملة التوعوية المجتمعية “حرك عالمك” تفاعلاً ملحوظاً منذ انطلاقها 9 يوليو التي تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتأتي هذه الحملة ضمن حملات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع التي تستهدف تحفيز شرائح وأفراد المجتمع في المملكة على ممارسة النشاط الحركي في الأماكن المغلقة والمفتوحة، بمختلف الأجواء والظروف المناخية بهدف الاستدامة على ممارسة الحركة.

ودعا الاتحاد أفراد المجتمع لممارسة تجربة متحف الحركة المنقرضة افتراضياً من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية عبر (اضغط هنا) التي تتيح فرصة للحركة في محيط مستخدم التجربة بشكل محفز بتصميم مبتكر ليأخذ المشاهد وهو يمشي في رحلة عبر العالم الافتراضي.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق أهداف الحملة التوعوية التي تستمر حتى يوم 8 أغسطس من خلال استخدام وسائل ومنصات رقمية من خلال حسابات منصات التواصل الاجتماعي للاتحاد كمنصة تويتر عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)، والإعلان على الشاشات الإعلانية في الطرق والمباني في عدد من المدن لتصل إلى مختلف فئات المجتمع.

وتعكس هذه الحملة التزام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بتعزيز اللياقة البدنية لأفراد المجتمع، من خلال ابتكار مبادرات نوعية لتشجيعهم في الحفاظ على نشاطهم ولياقتهم وتجنب حالة الخمول خصوصًا أثناء فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التي تحد من ممارسة رياضة المشي في الأماكن المفتوحة.

ويحقق المشاركون في حملة “حرك عالمك” الفائدة المرجوة لرياضة المشي دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والتعرض للحر الشديد، على اعتبار أن التقنية الحديثة للواقع الافتراضي التي يعتمدها الاتحاد في تشجيع ممارسة الرياضة تشكل خطوة مبتكرة للبحث عن بدائل مناسبة لممارسة رياضة المشي، بما يسهم في بناء مجتمع صحي رياضي.

وتأتي حملة “حرك عالمك” ضمن منافسة شيقة ينظمها الاتحاد عبر التطبيق، بما يضمن تشجيع جميع أفراد المجتمع من أجل تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاط خلال موسم الصيف الذي يتعذر فيه ممارسة رياضة المشي أو الجري في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق.

ويستهدف الاتحاد زيادة نسبة ممارسي الرياضة بشكل منتظم، وبناء مجتمع صحي مستدام ضمن مختلف الظروف والأجواء، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج جودة الحياة.