حريق في محطة وقود يتسبب في وفاة شخص بتبوك

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أدى نشوب حريق داخل محطة وقود في منطقة تبوك إلى وفاة شخص، وإصابة آخرين.

وذكر الدفاع المدني عبر حسابه في منصة “إكس”: أن الدفاع المدني في تبوك يخمد حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، ونتج عن الحريق إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.

إلى ذلك، ضجت منصات التواصل في المملكة بشكل واسع بمشاهد ترصد حريق محطة الوقود، حيث أظهرت الفيديوهات المتداولة ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف تغطي موقع الحريق.

فيما هرعت فرق وآليات الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين لا زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادثة.