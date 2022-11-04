حريق في مستودع بالعاصمة المقدسة وإصابة شخص (صور)

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال المدني في إخماد الحريق.