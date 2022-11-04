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حريق في مستودع بالعاصمة المقدسة وإصابة شخص (صور)

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 4 نوفمبر 2022 - 12:56 صباحًا

المناطق_متابعات

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء أمس الخميس، حريقًا في مستودع، نتج عنه إصابة شخص.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال المدني في إخماد الحريق.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 4 نوفمبر 2022 - 12:56 صباحًا
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