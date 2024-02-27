حساب المواطن: إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية شرط التسجيل كفرد

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جدد حساب المواطن التأكيد على أن مستندات إثبات الاستقلالية شرط التسجيل في البرنامج كفرد مستقل غير تابع لرب الأسرة.

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالا من إحدى المتابعات قالت فيه :” بالنسبة للأرملة التي تقيم في مسكن زوجها مستقلة ولديها صك فكيف تسجل في البرنامج ؟”.

وردت خدمة المستفيدين بالقول : في حال عدم وجود تابعين لابد من إرفاق مستندات إثبات الإستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها الدخول إلى حسابك ثم (ملف المستفيد – المرفقات ).

التحول من تابع لمستقل

وفي سياق متصل كشفت خدمة المستفيدين عن تأثير تحول الشخص التابع لرب الأسرة إلى فرد مستقل بالقول : في حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابعاً غير مؤهل في حساب رب الأسرة وسيتم دراسة استحقاقه مرة أخرى دون احتسابك، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقاً سيشمله الدعم.

التحقق من مبلغ الدعم المستحق

وفي وقت سابق أكد البرنامج، أن قيمة الدعم ما بين الأسر تختلف بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها، على ألا يتجاوز إجمالي دخلها أكثر من 20 ألف ريال.

وأشار إلى أنه يمكن التحقق من مبلغ الدعم المستحق، من خلال الحاسبة التقديرية، مضيفًا أنه يمكن أيضًا الرجوع إلى حساب المستفيد في البوابة الإلكترونية للبرنامج لمعرفة سبب نقص مبلغ الدعم.

استمرار حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.