حساب المواطن: إيداع الدعم المخصّص لشهر يونيو “شاملاً الدعم الإضافي”

وفي 10 مايو الماضي، أودع حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصّص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 118 مليار ريال؛ منها مليار و27 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.