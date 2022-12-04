أبرز الموادمحليات

حساب المواطن: إيقاف الدعم فورًا في 3 حالات واسترداد ما تم صرفه

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 4 ديسمبر 2022 - 3:19 صباحًا

المناطق_الرياض

كشف برنامج حساب المواطن، عن الحالات التي يتم فيها وقف الدعم فورًا، والتي تستوجب تطبيق المادة 20.

وأوضح “حساب المواطن”، أن حالات إيقاف الدعم تشمل 3 حالات هى:

1- تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة.

2- إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط.

3- التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك.

أخبار قد تهمك

المادة 20

تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد عن سنتين، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معًا.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

 

الوسوم
صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 4 ديسمبر 2022 - 3:19 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى