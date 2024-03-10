حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس

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بدأ اليوم الأحد إيداع الدعم المخصص لشهر مارس “شاملاً الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن.

وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.

المستهدفون من حساب المواطن:

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.