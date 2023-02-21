“حساب المواطن”: حالة الدفعة “لا يوجد” تعني تجاوز الحد المانع

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أوضح برنامج حساب المواطن أن ظهور جملة حالة الدفعة (لا يوجد) في حساب المستفيدين، تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيس والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم.
وأضاف البرنامج رداً على استفسار أحد المتابعين على حساب دعم المستفيدين بتويتر، أن الدعم يصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم إذا كانوا أكبر أو أقل من 18 عاماً.
وأكمل، يصرف الدعم أيضا للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: http://portal.ca.gov.sa