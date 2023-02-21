“حساب المواطن”: حالة الدفعة “لا يوجد” تعني تجاوز الحد المانع

وأضاف البرنامج رداً على استفسار أحد المتابعين على حساب دعم المستفيدين بتويتر، أن الدعم يصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم إذا كانوا أكبر أو أقل من 18 عاماً.