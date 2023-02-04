حساب المواطن: حذف المستند “الموافق عليه” في هذه الحالة

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قال برنامج حساب المواطن، إنه لا يمكن حذف المستند الذي تمت الموافقة عليه، أما إذا كان المستند منتهياً أو مرفوضاً فيجب حذفه.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- رداً على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يمكنك حذف المستند في حال كانت حالته موافق عليه، وفي حال أصبحت حالة المستند منتهي أو مرفوض يلزمك حذفه، عن طريق ايقونة (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) والانتقال إلى (الإجراءات) وحذف المرفق».

وأضاف البرنامج أنه في حال شارف مستند عقد الإيجار على الانتهاء، لابد من التوجه إلى البوابة الإلكترونية (إدارة المرفقات) واختيار نوع المرفق (عقد إيجار موحد)، وسيتم التحقق من خلال منصة (إيجار) دون الحاجة إلى إرفاق اي مستند.

وتابع البرنامج أنه في حالة انتهاء عقد الإيجار يلزم حذفه، حتى لا يؤثر على الأهلية والاستحقاق.