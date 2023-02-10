“حساب المواطن”: فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة لإثبات سكن الأفراد

وتابع: “في حال كان المستفيد فردًا مستقلًّا لا بد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل: “صك الملكية للسكن، أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد، أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص”.