حساب المواطن.. كل ما تريد معرفته عن الدفعة الجديدة وأبرز الأسئلة

أعلن الموقع الرسمي لـ “حساب المواطن“، اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، عن بدء عملية إيداع 58 نفقة في حسابات المستفيدين، علمًا أنه كما كان متوقعًا، تمت الدفعات صباح اليوم، وعادة ما يتم إيداع المنح في الويم العاشر بالشهر الميلادي.

ويتم تقديم المنح في اليوم السابق لها أو في اليوم التالي لها، وذلك في حالة وقوع يوم إيداع المنحة في يوم عطلة رسمية.

ما هو حساب المواطن؟

حسابات المواطن، هو برنامج أطلقته الحكومة السعودية في ديسمبر 2017 لتخفيف العبء عن المواطنين السعوديين، وتقديم الدعم المادي للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في المملكة، وتقديم تعويضات للمواطنين الذين قد يكونون في خطر من التوسع الاقتصادي.

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وكذلك ضمان حياة أفضل لمواطنيها، وفي كل مرحلة يقوم البرنامج بإرسال رسائل إلى المواطنين المقدمين حتى يتمكنوا من التحقق من صحة حساباتهم المصرفية وربطها بالطلب الموجه إليهم، على الهواتف والأجهزة الذكية التي تسهل عرض وتعديل جميع بياناتهم.

وفي يوليو 2022، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، تلقى مخطط حسابات المواطنين دعمًا ماليًا إضافيًا، وفقًا لتقرير قدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمعالجة تأثير ارتفاع الأسعار العالمية، وكان المبلغ الإجمالي للبرنامج 8 مليار ريال.

الهدف من إنشاء حساب المواطن

وتم إنشاء برنامج حسابات المواطنة لحماية الأسر السعودية من الآثار المتوقعة المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تفرض أعباء إضافية على شرائح معينة من المجتمع.

ويعمل البرنامج على إعادة توزيع المزايا الحكومية على المجموعات التي يحق لها الحصول على تلك المزايا بطريقة تشجع على الاستهلاك الرشيد وتضمن أن يتم استهداف الدعم بشكل فعال للمجموعات المؤهلة المختلفة، والتي سيتم تقديمها نقدًا.

حرص وجهد كبير من المملكة

وتحرص المملكة على تقديم كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة لجميع المواطنين بتكلفة مناسبة، لكن آليات الدعم السابقة للطاقة والمنتجات المائية شملت جميع المستهلكين، مع اختلاف استهلاكهم.

ومن خلال حسابات المواطنة، يهدف البرنامج إلى زيادة كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيه الإعانات لمن يستحقون الدعم لتقليل الفاقد وزيادة كفاءة الاستهلاك.

أبرز الأسئلة المطروحة

قال أحد المواطنين ردًا على الحساب الرسمي: “طيب ويلي قاطعينه عليه بحجه العوايد العقاريه الى متى يعني العقد والغيته رغم انه ماياصل حتى حد التناقص”.

وجاء الرد على النحو التالي: “عزيزي المستفيد، تأثرت أهليتك في البرنامج نظراً لعدم افصاحك مسبقًا عن العوائد المالية من الأصول العقارية الخاصة بك خلال 15 يومًا من حدوث التغيير”.

وسأل آخر: “طيب والي عنده عقد ويجهله عدم الافصاح وجاه غير مؤهل والغاء العقد وجاه غير مؤهل وش الطريقه علمن عندها عايله كبيرة المفروض تعطون انذار”.

وكان الرد: “عزيزي المستفيد، تأثرت أهليتك في البرنامج نظراً لعدم افصاحك مسبقًا عن العوائد المالية من الأصول العقارية الخاصة بك خلال 15 يومًا من حدوث التغيير”.