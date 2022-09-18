حساب المواطن: هذه مواعيد الإعلان عن نتائج دراسة الأهلية

قال برنامج حساب المواطن، إنه سيتم الإعلان عن نتائج دراسة الأهلية بشكل شهري عبر الحساب الرسمي للبرنامج، دون أن يحدد يومًا بعينه من كل شهر.

جاء ذلك في إفادة للحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على أحد المواطنين.

ووجه أحد المستفيدين سؤالاً لخدمة المستفيدين قال فيه: متى تتم دراسة الأهلية هل بيوم 20 من كل شهر ميلادي؟.

ورد الحساب على السؤال بأنه “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)”.

وكان حساب المواطن قد أعلن الأحد الماضي، عن إيداع المبالغ المستحقة للدفعة الـ 58 عن شهر سبتمبر 1444، في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وقال الحساب آنذاك إنه أودع 3.2 مليار ريال سعودي مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد.

وأضاف: أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.