“حساب المواطن” يرد على ادعاءات انخفاض “دعم فبراير”

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رد برنامج “حساب المواطن”، على ادعاءات البعض بانخفاض قيمة الدعم الخاص بشهر فبراير، ومدى إمكانية صرف دعم إضافي آخر خلال الأيام المقبلة.

وأوضح البرنامج، أن مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاق شهر فبراير شاملاً مبلغ الدعم الإضافي بالكامل، داعياً إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق.

ونوه عبر حسابه بـ”تويتر”، إلى أنه يتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، مبيناً أنه حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل، يتم التحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.