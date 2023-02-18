أبرز الموادأهم الاخبارمحليات

“حساب المواطن” يرد على ادعاءات انخفاض “دعم فبراير”

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 18 فبراير 2023 - 12:50 صباحًا

المناطق_الرياض

رد برنامج “حساب المواطن”، على ادعاءات البعض بانخفاض قيمة الدعم الخاص بشهر فبراير، ومدى إمكانية صرف دعم إضافي آخر خلال الأيام المقبلة.

وأوضح البرنامج، أن مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاق شهر فبراير شاملاً مبلغ الدعم الإضافي بالكامل، داعياً إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق.

ونوه عبر حسابه بـ”تويتر”، إلى أنه يتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، مبيناً أنه حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل، يتم التحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.

الوسوم
صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 18 فبراير 2023 - 12:50 صباحًا
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى