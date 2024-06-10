حساب المواطن يودع 3.4 مليار دفعة يونيو

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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الإثنين)، إيداع 3.4 مليار ريال لـ10.8 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم لشهر يونيو 2024.

وأشار البرنامج في بيان، إلى أن 74% من المستحقين تحصلوا على الدعم.

وكان البرنامج قد بدأ في وقت مبكر صباح اليوم إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو الجاري، في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، ممن استوفوا معايير الاستحقاق.

وأوضح البرنامج أن عملية إيداع الدفعة الـ 79 من الدعم شاملة الدعم الإضافي، وسوف تستمر حتى نهاية اليوم (الاثنين)، كما أنه بإمكان المستفيدين معرفة مبلغ استحقاقهم عبر تطبيق البرنامج.