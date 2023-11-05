حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة في حال كانت الأهلية “غير مؤهل”

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت أهلية المستفيد (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة تقديم الاعتراض ” 90 يوماً يلزمه في هذه الحالة تحديث البيانات طبقا “لسبب عدم الأهلية ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب).

مبالغ الدعم لدفعة نوفمبر

وكان حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر نوفمبر، وفي حال كان الشخص مستحقًّا سيشمله الدعم بتاريخ 9 نوفمبر.

وأوضح البرنامج أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية: هنا.

ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، ليكون الإيداع يوم الخميس 9 نوفمبر بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق إجازة رسمية.

وأعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 72 لشهر نوفمبر الجاري من العام 2023.

صدور نتائج الأهلية

وأضاف حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا

وكان برنامج حساب المواطن، قد أكد أن الحد المانع، يختلف من أسرة وأسرة ومن مستفيد إلى مستفيد آخر لعدة اعتبارات.

تطبيق محددات صرف الدعم

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على استفسارات وتساؤلات في هذا الشأن.

وأكد برنامج حساب المواطن، أنه تم تطبيق المحددات الجديدة لصرف الدعم، اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر الجاري.

اختلاف الحد المانع